Rongisõitjad hääletasid snäkimasina rongilt maha

Septembris ja oktoobris läbi viidud Elroni reisijate rahulolu uuringus hindas 87 protsenti vastajatest Elroni teenust heaks või väga heaks – eriti hinnatakse rongide täpsust, kiirust ning turvalisust.

«Viimasel aastal on tublisti kasvanud nii reisijate arv kui ka nende rahulolu teenusega,» sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ja märkis, et kui 2017. aastal oli rahulolu uuringu põhjal Elroni teenusega rahul 79 protsenti vastanutest, siis tänavu on rahulolu protsent kasvanud kaheksa protsenti, kusjuures aastaga on sagenenud ka rongi kasutuskordade arv. «Möödunud aasta uuringus osalenud vastajad sõitsid rongiga enim vähemalt kord nädalas, kuid sel aastal vähemalt kolm korda nädalas, mis on märk sellest, et Elroni rongiühendused on klientidele meelepärased ning ronge kasutatakse igapäevasõitudeks üha rohkem.»

Sügise hakul hakati tarbijate varasemate ettepanekute põhjal testima näksi- ja joogimasinat – see pole kuigi populaarseks osutunud. Testmasin oli paigaldatud neljavagunilisse diiselrongi, mis teenindab suure täituvusega reise.

«Testmasina teemal oleme saanud palju tagasisidet – suur tänu kõikidele, kes oma arvamust meiega jagasid. Vaadates ostustatistikat, siis kõige enam oste tehti oktoobri viimasel nädalal – sellel perioodil sõitis testmasinaga rongis kokku 3047 reisijat, ent masinat kasutas keskmiselt vaid 18 reisijat ehk 0,59 protsenti reisijatest,» sõnas Adamberg. «Kuna klientidelt saadud tagasiside masina osas on olnud valdavalt negatiivne ning rahulolu uuringust ilmnes, et näksi-ja joogimasinat ei pea 68 protsenti vastajatest vajalikuks ja ka ostustatistika peegeldab vastumeelsust, siis masin eemaldatakse rongist.»

Vastajad tõid enim esile, et rongi eelistatakse transpordivahendina eelkõige seetõttu, et rong on kiire, sellega meeldib sõita, rongipeatused on piisavalt lähedal ning sõiduplaan on sobilik. Aasta lõikes on märkimisväärselt paranenud hinnang rongide täpsusele, kiirusele, sõiduplaanide ja ka graafikumuutustest teavituse arusaadavusele ning sellele, et rongiga on turvaline sõita.

«Suure hüppe on teinud just rongide sõidugraafikuid ja –muudatusi puudutav teavitustegevuste hinnang ja seda tõenäoliselt tänu sellele, et möödunud aastal võtsime kasutusele rongide reaalajas jälgimise süsteemi, mis võimaldab meie kodulehel ronge jälgida, samuti saadab süsteem rongi hilinemise korral automaatselt teavituse.» Samas ei jää rongiliikluse arendused sellega seisma. «Maanteeamet tegeleb uue süsteemi arendamisega, mis tulevikus võimaldaks elektroonilistel infotabloodel kuvada operatiivset reisiinfot,» selgitas Adamberg.

Reisijad hindavad senist piletimüügisüsteemi lihtsaks – ca 90 protsenti vastanutest leiab, et rongipiletit on lihtne osta.

«Kui võrrelda piletiostu statistikat augustist oktoobrini, siis jätkuvalt eelistavad reisijad sõita üksikpiletiga ehk soetada ühe sõidukorra pilet kas veebist või rongist. Samal ajal näitas uuring, et kasvanud on vähemalt kolm korda nädalas reisivate inimeste arv, mis tähendab, et need sõitjad võiksid kasutada perioodipileteid, mis oleksid mõnevõrra soodsamad ning ka mugavamad, sest iga kord ei peaks sõidu eest eraldi tasuma,» võrdles Adamberg tarbijate ostukäitumist.