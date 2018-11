Pooled Eesti töötajad kaaluksid ümbrikupalga eest töötamist

Leedu Vaba Turu Instituudi (LFMI) ja Estonian Business Schooli (EBS) koostöös läbiviidud varimajanduse võrdlevast uuringust selgus, et osaliselt või täielikult kaaluks ümbrikupalga eest töötamist Eestis 54 protsenti vastanutest.

Uuringu põhjal on varimajanduses osalemine suurim Lätis ja Leedus, kus vastavalt 39 ja 35 protsenti küsitletutest tunnistas, et on eelneva aasta jooksul soetanud tooteid või teenuseid, millelt makse ei makstud.