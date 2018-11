Lugeja küsib: kuidas tuleb uuest aastast registreerida töötajate juhendamine ja väljaõpe?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula,:

«Uuest aastat ei ole tõepoolest enam täpselt reguleeritud, milliseid andmeid ja kuidas juhendamise ja väljaõppe kohta registreerida tuleb. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab, et tööandja registreerib juhendamise ja väljaõppe toimumise kuupäeva ja sisu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mida töötaja kinnitab. Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm tähendab, et registreerimine peab olema kirjalik, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud. Näiteks sobib juhendamise registreerimine andmebaasis, kus töötaja märgib, et on juhendi teadmiseks võtnud. Kui töötaja kinnitab juhendamist ja väljaõpet andmebaasis, peab olema võimalus isikut tuvastada. Kui töötaja logib ennast andmebaasi sisse kasutades e-posti aadressi karukati@karumati.com, võib kinnitust olla hilisemalt keeruline seostada inimesega, kelle nimi on Mari Maasikas.

Juhendamiste registreerimisest peab üheselt selguma, milliste juhenditega töötaja tutvunud on. Väljaõppe puhul peab selguma, millises mahus ja millal väljaõpe on korraldatud. Registreerimine on jätkuvalt vajalik, et veenduda, kas kõigile töötajatele on vajalikud juhendamised ja väljaõpe korraldatud. Isegi kui juhendamiste ja väljaõppe korraldamine on ettevõttes läbi mõeldud ja paika pandud, tuleb vahetevahel siiski nt sisekontrolli käigus kontrollida, kas kõik sujub plaanipäraselt.

Tõendamist võib vaja olla ka näiteks tööõnnetuse uurimise käigus selgitamaks välja, kas õnnetus võis juhtuda seetõttu, et töötaja ei teadnud, mida ja kuidas teha ehk põhjuseks oli puudulik juhendamine ja väljaõpe. Samuti võib juhendamise ja väljaõppe korraldamist olla vaja tõendada kohtuvaidluses tööõnnetusest või kutsehaigestumisest põhjustatud kahju hüvitamisel. Kui juhendamine ja väljaõpe pole korrektselt registreeritud, ei olegi tööandjal palju võimalusi tõendada, et ta on nõuded täitnud. Tõendiks võivad küll olla ka tunnistajate ütlused, aga kui tõendamist vajav sündmus toimus aastaid tagasi ei saa loota, et tunnistaja juhtunut täpselt mäletaks.