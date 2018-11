Erametsakeskus: hinnarekordini jõudnud küttepuud jäävad kalliks

Samal ajal on Soomes küttepuidu hind kvartaliga 1,2 protsenti odavnenud, kuid aastataguse ajaga võrreldes on hind 3,6 protsenti kasvanud. Sama trend on ka keskmise energiapuidu hinnaga, mis kvartaliga odavnes 2,4 protsenti ja aastataguse ajaga võrreldes kasvas 5,1 protsenti.

«Majandusel läheb jätkuvalt hästi ja puiduhinnad on head. Paljude sortide lõikes on hinnad jõudnud kas oma rekordtaseme lähedale või ongi läbi aegade kõrgemad. See on on viinud selleni, et ettevõtete kasumid on vähenenud isegi siis, kui on suudetud väljamüüdava toodangu hinda tõsta,» seisab ülevaates.