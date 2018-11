Geniaalsuse tipp: koduomanik kinnitas pakendis suitsuanduri kruviga seina

Postituses seisab: «Mida kõike ei pea päästja silmad nägema? Järjekordne pärl kategooriasse «Suitsuandur». Kui tundub liigne töö olevat suitsuandur pakendist välja võtta ja lakke panna, siis nupuklubi paigaldab koos pakendiga, aga siiski ava oli sisse tehtud ja suitsuandur tagas vapralt turvalisust. Siit jälle mõttetera: igal tootel on kaasas kasutusjuhend, tutvuge ja siis juba paigaldama #nõmmepäästekomando #suitsuandur #tagameturvalisust»

Postituse all kommentaarides uurib üks kasutaja, kas selline lahendus võiks toimida, kui ava sisse on tehtud. Nõmme Päästekomando sõnul tehtud avast siiski ei piisa. «Antud juhul ei ole tagatud piisavalt hea suitsu juurdepääs,» vastas päästekomando küsijale. «Paigalduse seisukohast ei pea see lahendus võrreldes korrektse paigaldusega kindlasti kuumusele kaua vastu.»