Video: autoomanik lööb akende ja tulede pesemiseks mõeldud vahenditega masina läikima

Olgugi, et Circle K käsipesu teenust ei paku, on üks autoomanik võtnud ohjad enda kätte ning akende-tulede pesemiseks mõeldud vee ja harjaga asunud ka auto keret puhtaks nühkima. Facebooki kasutajatele on see video aga toonud tõelise pidupäeva, kus mõned asja naljakaks peavad, samas kui teised jällegi vihastavad, et usin pesija kõigile kasutamiseks mõeldud pesemisvahendeid rikub.