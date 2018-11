Soomlane vihastas kallite postikulude peale ja lõi oma netikirbuka

Mees hakkas mõtlema, kuidas kasutatud riiete veebikaubandust odavamaks ja mugavamaks teha. Lõpuks tuli ta välja oma netikirbukaga, mis korraldab ostetud riiete logistika ise – Vähänkäytetty.fi. Müüja lisab pildid oma müüdavatest toodetest veebilehele, kust ostja saab valida enda soovitud tooted. Ostes mitme müüja käest ei pea klient kõigile müüjatele erialdi postkulu maksma, sest Salo loodud veebileht saadab need ostjale ühe postipaki hinnaga. Netikirbukas lisab igale tootele 1,90 eurot käsitlustasu.

Veebilehel on ka konkurente – nii kohalikul turul tegutsevad Emmy ja Rekki kui ka ülemaailmne Facebook. Kõigi veebipoodide eesmärk on aga üks – muuta kasutatud riiete müümine ja ostmine mugavamaks ja lihtsamaks. Vähänkäytetty.fi lehte peetakse üheks soodsaimaks – enamik kaupu jääb 5-6 euro juurde. Emmy ja Rekki veebipoed keskenduvad aga pigem kasutatud brändikaupade müügile.

«Ma tean omast kogemusest, et kui sul on väikesed lapsed ja palju asju, siis kõikide nende asjade müümine on tohutult tülikas,» sõnas veebipoe Emmy looja Hanna Autio.