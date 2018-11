Lugeja küsib: miks Bauhof hindu tõstab?

Võrreldes eelmise aastaga on ehitus- ja aiasektoris kampaaniapakkumiste osakaal sel aastal võrreldes tavamüügiga oluliselt suurenenud. Ka Bauhof on läbi kliendilehe pakkumiste ning nädalavahetuse kampaaniate andnud allahindluseid 15% rohkem kui 2017. aastal. See tähendab, et klientide jaoks on hinnad tegelikult soodsamaks läinud. Kuna valmistume hetkel algavaks talve- ja pühadehooajaks, on ka kauplustes tavapärasest enam hindade kohendamisi, et tagada hooajaks parimate hindade ja pakkumistega valmisolek.