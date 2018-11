Puust ja punaseks: miks e-poest tellimine aitab aega ja raha kokku hoida

Veel kümme aastat tagasi ei osanud ilmselt enamik meist ette näha, et aastal 2018 saavad inimesed soetada kogu garderoobi, kodusisustuse, toidukaubad, elektroonika ja isegi uue kodu soetada veebipoest, lihtsalt paari hiireklikiga.

Hiljutine Kantar Emori uuring näitas, et kuigi täna on kontserdi-, kino-ja teatripiletite puhul tegemist ainsa kategooriaga, mida ostetakse veebist rohkem kui tavapoest, siis on ka teistes sektorites e-poest tellimine kasvutrendis. Tõsiasi on see, et veebipoest tellimine muutub üha populaarsemaks. Omniva pakiteenuste juht võtab kokku põhjused, miks e-poest tellimine aitab raha ja aega kokku hoida.

Miks eelistatakse e-poodi tavapoele?

Mida rohkem areneb ja muutub e-kaubandus, seda vähem soovivad inimesed poodlemiseks kodust väljuda.

1. E-poest tellimine on mugav

E-poest tellimise kõige suuremaks plussiks on mugavus. Ostelda saad asukohast ja ajast sõltumatult – kasvõi ühistranspordiga sõites, jooksulindil sporti tehes või õhtul enne magamaminekut. Kuna pakiautomaatide võrk laieneb üha kiiremini, siis saab ostu mugavalt koduteel üldiselt juba paari päeva pärast kätte, mõnel juhul kiireminigi. Tihti asub pakiautomaat õues ja on 24/7 kättesaadav, seega ei sõltu sinu kauba kättesaamine ka poodide lahtiolekuaegadest.

2. E-poest tellides hoiad raha kokku

E-poest tellides on võimalik mitmel moel raha kokku hoida. Esiteks – enne ostuotsuse kinnitamist on võimalik endalt rahulikult küsida – kas mul on seda eset ikka vaja? Teiseks – e-poest tellides on lihtne võrrelda eri pakkujate hindu. Tasub uurida lehekülgi, kus on võimalik toodete hindu ja omadusi võrrelda, näiteks hinnavaatlus.ee elektroonikahindade võrdlemiseks. Mõnikord on veelgi soodsam tellida kaup välismaisest e-poest nagu Amazon, eBay või AliExpress. Oma tehtud ostu üle on ka suurem kontroll, sest juhul, kui sulle toode ei sobi, on e-poest ostes võimalik see teatud aja jooksul müüjale tagastada. Tavapoest ostes tarbijal selliseid õigusi aga pole. PS! Üha enam veebipoode võimaldab kaupa tagastada ka pakiautomaadi abil.

3. Hoiad kokku aega

Kas mäletad, millal sa viimati e-poest tellides järjekorras seisma pidid? Mitte kunagi! E-poe suurim pluss on see, et seal pole järjekordi! Ka pakiautomaati kaubale järele minnes võid kindel olla, et seal pole järjekordi, mis kestaksid kauem kui paar minutit. Ajavõit on rahavõit! Sedasama aega saad kasutada märksa kasulikumalt. Lisaks leiab e-poest soovitud kauba ka kiiremini ja lihtsamalt üles kui suurest kaubanduskeskusest.

4. Valik on suurem

Usu või mitte, aga tihtipeale on e-poes suurem kaubavalik kui sama pakkuja füüsilises poes. Samamoodi on võimalik e-poest leida tihtipeale isegi rohkem sooduspakkumisi kui tavapoes. Pealegi on kogu maailma e-poed vaid paari kliki kaugusel. Veebist leiad ka need tooted ja brändid, mis Eesti kaubandusse veel jõudnud pole.

5. Keegi ei survesta ostma