Võltskaup liikvel: internetist tellitud iPhone paisus

Võltskaubad on tundmatu päritoluga ning võivad sisaldada kasutaja tervist või vara kahjustavaid elemente. MTA töötajad peavad võltsingu kahtluse korral kauba kinni ja saadavad kaubamärgi omaniku juurde ekspertiisi. Neid kaupu müüakse sageli kui originaaltooteid ega informeerita ostjat kauba tegelikust kvaliteedist või koostisest. Ühiskondlikus plaanis finantseerib võltsitud kaupade must turg organiseeritud kuritegevust.

MTA on 2018. aastal avastanud võltsitud kaupade hulgas elektroonikat, riideid, jalatseid, aksessuaare, autode varuosasid, kellasid, mänguasju ja kosmeetikat jne. Sageli avastavad tollitöötajad Hongkongist, Hiinast ja Singapurist Eestisse tellitud mänguasju, mis osutuvad võltsinguteks. Näiteks on sel aastal palju kordi avastatud võltsitud Lego konstruktoreid, mille juhenditel on eksitud ka õigekirjaga. Teise näite võib tuua elektroonika valdkonnast, kus telliti nutitelefon, mille aku mõne aja pärast paisus nii, et tagumine korpus ei lähe enam kinni. Sellised võltsitud tooted saadetakse hävitamisele.