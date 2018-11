Korteriomanik tõsteti tuttavate poolt oma seaduslikust kodust välja

Eesti Õigusbüroo kogenud juristi Merike Roosilehte paneb imestama asjaolu, et politsei taolises olukorras inimesi ei aita. «Kujutage nüüd ette, et teil on külalised ja lähete kodu lähedal asuvasse toidupoodi. Tagasi tulles aga ei lase tuttavad teid enam koju, mõne aja pärast on vahetatud ka ukselukk ning ongi kõik - jäätegi tänavale. Täpselt nii meie kliendiga juhtus ning on tõesti kummaline, et politsei taolises olukorras inimesi abistada ei suuda ning tuleb oodata kohtuotsust, mis teadupärast võtab aega,» sõnas Roosileht.