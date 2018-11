Jõulukaardi saab teele panna mandariinilõhnalise margiga

Indrek Ilvese kujundatud kaneelilõhnalist margikomplekti trükiti 350 000 tükki ja kõik komplekti kuuluvad postmargid on erikujulised – tavapärase ristküliku asemel on näiteks kuusekujuline ja jõuluehte kujuline postmark. Komplekti kujundusse kuuluvad ka meeleolukad kleepsud, mida saab jõuluümbrikule kaunistuseks lisada ning ka kaks «PAR AVION» kleepsu juhuks, kui kirjad peaksid välisriikidesse suunduma.

Mandariinilõhnaline jõulumark on aga eksklusiivne, kuivõrd seda on trükitud vaid 15 000 tükki. Kunstnik Jaan Saar püüdis uudismargile Tallinna raekoja jõulumelu, mida täiustab jõulude üks sümboolsemaid aroome – mandariinilõhn. Margi nominaal on 1,50€, mis tähendab, et marki kandvad soojad jõulusoovid lähevad välismaale.