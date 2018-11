Prisma avab oma esimese supermarketi vanalinnas

Vanalinna Prisma tuleb aadressile Aia 3, kus see hakkab tegutsema ööpäevaringselt avatud supermarketina. 1000-ruutmeetrise poe eesmärk on rahuldada linnaliku elustiiliga inimeste vajadusi ning fookus saab olema valmistoitudel, tervislikel valikutel, mugavatel ja kiiretel ostudel.

Prisma tegevdirektor Jussi Nummelin väljendas heameelt, et kett avab esimese uue kaupluse südalinnas, kus tulevased kliendid saavad samuti nautida Prisma head valikut ja häid hindu.

«Vanalinna Prisma on meie laienemisplaanide seisukohalt oluline samm, sest võimaldab brändi, sortimenti ja häid hindu tutvustada uuele sihtgrupile,» ütles Nummelin. «Poe asukoht linna südames ei pea tähendama kõrgemaid hindu. Me tahame, et inimene saaks Vanalinna Prismas kiirelt ja mugavalt sooritada nii oma suuremad kui väiksemad ostud hoolimata kellaajast.»