Lugeja küsib: kas nüüd ei peagi enam kõik töötajad tervisekontrollis käima?

Ehitajatele tervisekontrolli korraldamisel võiks arvestada, et teatud juhtudel nt kokkupuutel asbestiga tuleb tervisekontroll korraldada enne ohuteguriga kokkupuudet. Kuigi üldjuhul tuleb tervisekontroll korraldada nelja kuu jooksul tööle asumisest siis ehitusettevõtetele, kes tegelevad vanemate hoonete remontimise või renoveerimisega soovitame korraldada ehitajatele tervisekontroll enne tööle asumist või vahetult pärast tööle asumist. Selliselt juhul on lihtsam tagada, et tervisekontrolli mitteläbinud töötajat ei saadeta ehitusplatsile, kus on asbestiga kokkupuute oht.»