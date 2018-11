Üllatav: eestlaste lemmikbränd on politsei

Tulemustest selgub, et suurima brändikiindumusega on endiselt Politsei- ja Piirivalveamet. Lausa 93% kõigist neist, kes seda brändi vähemalt mõnevõrra teavad, hooliksid, kui brändi enam ei eksisteeriks. PPA oli sama uuringu kiindumuse TOP3-s ka varasematel aastatel. Kommertsbrändidest on sel aastal Kalev saavutanud 4. koha ning napilt möödunud Google’ist.

Bränditop 2018 FOTO: Idea PR

Varasemad uuringud on näidanud, et brändi kiindumus on tugevas seoses tähendusrikkusega, peegeldades hästi seda, kuivõrd bränd inimeste nii isiklikku kui ka laiemas mõttes kollektiivset heaolu parendab. Kõige tähendusrikkamad brändid eristuvad muudest eelkõige seetõttu, et panustavad tuntavamalt meie isikliku elu kvaliteedi tõstmisse.

Brändi kiindumuse all peame silmas, kuivõrd inimestele läheks korda, kui see bränd või ettevõte ära kaoks. „Kõige tähendusrikkamaid brände tajutakse asendamatutena. Näiteks siseturvalisust ja riigi toimimist tagavad institutsioonid rahuldavad meie baasvajadusi. Kalev on ühtaegu rahvuslik uhkus ja kommi sünonüüm ning Google’i e-elu on imbunud pea meie kõigi elu pärisosaks, olles justkui tasuta käes,“ kommenteeris tausta Idea uuringute juht Mauri Sööt.

E-kaubanduse võidukäik on toonud Smartposti 7. ja Omniva 18. kohale. Meediabrändidest on suurimale osale Eesti inimestest olulised avaliku õigusliku meedia brändid ERR (8. koht) ja sellega seotud ETV (11. koht). Nemad edestavad erameedia top-meelelahutajat TV3 (16. koht) ning seljatavad sotsiaalmeedia pealetungi sümboliseeriva Facebooki (15. koht) ning YouTube’i (19. koht).

Finantsbrändidest hoolitakse laialdasemalt Mastercardist (12. koht) rohkem kui näiteks pankade tipp-positsiooni hoidvast Swedbankist (23. koht).