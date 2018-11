Lugeja küsib: miks hoitakse kütusehinda tanklates kõrgel, kui hulgimüügi firmas on see odavam?

Neste müüb talvist diislikütust, ehk klass 2, kuid Orleni kodulehel on märgitud klass F, ehk suvine diislikütus. Talvine diislikütus on oma tootmisprotsessi tõttu suvisest kütusest kallim. Samuti ei sisalda terminali kodulehtedel olevates hindades transpordi kulu, mis varieerub sõltuvalt tankla kaugusest terminalist, kust kütust laiali veetakse. Oluline fakt on ka see, et terminalide kodulehtedel olevad hinnad on fikseeritud terveks päevaks, kuid tanklates võivad konkurentsi tõttu hinnad kõikuda mitmeid kordi päevas. Kõik nimetatud tegurid mängivad olulist rolli hinna kujundamisel ning seetõttu ei saa ka küsimuses viidatud hindasid üks-ühele võrrelda.»