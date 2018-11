Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostas saabunud vihje tõttu septembris ning oktoobris suunatud kontrolli. Järelevalve käigus võeti proovid 20 tootja hakklihast. Kontrolli eesmärk oli tuvastada, kas märgistuse kohaselt veiseliha sisaldavas hakklihas on kasutatud ka linnuliha, mis etiketil kajastamist ei leia. Rikkumise puhul, kus toode sisaldab linnuliha, ehkki märgistusel puudub sellekohane teave, on tegemist toidu võltsimisega. Toidu võltsimine tuvastati viie ettevõtte puhul.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on tegemist olulise rikkumisega. «Toidu võltsimine ja võltsitud toidu käitlemine on keelatud,» ütleb ta. Põhjusel, et toidu võltsimine pole Euroopas harv nähtus, teostab VTA riski- või vihjepõhiseid kontrolle. «VTA üks prioriteete on veenduda, et turustatav toit oleks varustatud õige ja asjakohase teabega, mis ei eksita tarbijat,» lisas Kalda.