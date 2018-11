Iga nädal unustatakse ligi 100 liikluskindlustuse lepingut uuendamata

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul võib meeldetuletuskirjale saadud tagasiside põhjal järeldada, et kolmandikul ununes liikluskindlustus kogemata uuendamata. «Üks võimalus unustamise vältimiseks on sõlmida automaatselt uuenev leping, teine variant on ise süsteemsem olla. Liikluskindlustuse fond ja kindlustusseltsid püüavad leida võimalusi lepinguta sõitmise vähendamiseks, samas liikluskindlustuseta sõitmise korral kannab vastutust auto juht,» ütles Potsepp.