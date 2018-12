Elroni uus müügisüsteem toob kaardimaksed lõpuks elektrirongidesse

«Süsteemi tehnoloogiline võimekus võimaldab meil pakkuda tulevikus suuremat valikute reisijate vajadustest lähtuvaid pileteid – näiteks kümne korra pileteid või ka veebimüügi puhul pileteid, mis ei ole seotud konkreetse kellaaja ega väljumise, vaid üksnes sõidu kuupäeva ning lähte- ja sihtkohaga. Uus veebikeskkond võimaldab reisijatele anda ka senisest rohkem selgitavat infot, mis on eriti vajalik remonttöödega seotud muudatuste puhul, ning seda mitmes keeles. Lisaks lihtsustub pikemate reiside planeerimine – sõiduplaaniotsing hakkab selgelt eristatult kuvama nii otsereise kui ka ümberistumisega sõiduvõimalusi. Erinevalt praegusest töötab uus süsteem reaalajas, mis tähendab näiteks seda, et kui vahetult enne rongile tulemist sõidukaardile laetud raha ei pruugi täna koheselt kajastuda Elroni sõidukaardil ega klienditeenindaja terminalis, siis uue süsteemiga on need andmed kohe ka klienditeenindaja terminalis nähtavad,» selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.