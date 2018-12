Muutused rongiplaanis: Pärnu liin kaob, Tartu ja Viljandi liinid saavad täiendust

«Ekspressühenduse loomine Tallinna ja Viljandi vahel on meil eesmärk olnud juba ammu,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. «Kuna Lelle-Pärnu lõiku me enam teenindada ei saa, oleme selle võrra tihendanud liiklust Tallinnast Raplasse, Türile ja Viljandisse.»

Ekspressrongide sõiduaeg Tallinnast Viljandisse jääb alla kahe tunni, kiiremaks muutuvad ka teised Viljandi rongid. «Pakkumaks lühemat sõiduaega nii Kohilasse, Raplasse kui ka kaugemale, oleme Viljandi rongidel jätnud ära mõned vähem kasutust leidvad peatused Tallinna ümbruses. Et aga sõiduvõimalused ei väheneks, lisasime Tallinna ja Rapla vahele kõikide peatustega ronge ning võib öelda, et nii tihedat rongiliiklust ei ole edelasuunal kunagi olnud. Paraku tähendab see, et taristu läbilaskevõime on ammendunud ning vajalik oleks teha täiendavaid investeeringuid, et sõiduplaani tihendada ja teenust parandada.»

Uus sõiduplaan toob tihedama liikluse ka Tallinnast Tapale, Jõgevale ja Tartusse. «Reisijad eelistavad võimaluse korral kiireid ekspressühendusi,» sõnas Kongo. «Lisaks liikluse tihendamisele loodame, et saame siiski osta ka täiendavaid ronge, et tulevikus pakkuda Tallinna ja Tartu vahel ka veelgi mugavamat teenust.»

Läänesuuna sõidplaanis olulisi muudatusi ei tule. «Vajadus sõiduplaani tihendamise järele on just tipptundidel, kuid taristu läbilaskevõime tõttu ühtegi rongi lisada ei ole võimalik. Oleme pikalt oodanud, et Pääsküla-Keila raudteelõik ehitataks kogu ulatuses kaheteeliseks. See võimaldaks ka läänesuunal sõiduplaani tihendada ning anda käiku ka kiirronge, mis võimaldaks Tallinna jõuda veelgi kiiremini. Loodame, et see võetakse peagi ette.»