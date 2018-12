Airbnb hakkab maksuametile üürileandjate andmeid edastama

MTA pressiesindaja kinnitas BNS-ile koostöö alustamist, kuid lisas, et selle täpsemat toimimist tutvustatakse avalikkusele kolmapäeval.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) on varem väljendanud seisukohta, et peab majutusteenuseid vahendava keskkonna Airbnb tegevust olemuslikult varimajanduseks ning on nõudnud sarnaselt Soome kolleegidega Airbnb maksustamist.