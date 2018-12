Lugeja küsib: kas lapsehoolduspuhkuselt naasvat töötajat tuleb uuesti juhendada?

Siinkohal peab tööandja läbi mõtlema, kuidas korraldada tööle naasja sisseelamist (kui pikalt see peaks kestma, kas vajalik määrata juhendaja vms). Silmas tuleb aga pidada, et lapsehoolduspuhkuse lõppedes ei määrata sisseelamisperioodiks katseaega, sest katseaja uus kohaldamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ja lapsehoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja kasvatab kodust last või lapsi ei tähenda automaatselt seda, et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru. Kui asutuses ongi toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus ka lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, samamoodi nagu ta on koolitanud teisi töötajaid. Töösuhtes on katseaeg ette nähtud töösuhte alguses ning võib kesta kuni neli kuud alates tööle asumisest (http://www.tooelu.ee/et/uudised/1134/kas-lapsehoolduspuhkuselt-naasnud-tootajale-saab-kohaldada-uut-katseaega).