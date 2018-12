Postimehe eksperiment: viisin oma vanad hilbud müüki, kas tasus ära?

Tallinnas on sarnaseid kirbukaid, kus inimesed boksi rendivad ja seal oma vanu riideid müüvad küllaltki palju. Boksirendi hinnad on aga täiesti seinast seina, palju oleneb ka sellest, kui suurt boksi tahetakse rentida. Kaldusin Sarapuu Kirbuka kasuks, kuna olin sellest varem kuulnud ja ka Facebookis oli sellel küllaltki palju jälgijaid. Eesmärk on ju siiski riietest lahti saada, mitte neid vaid teise kohta rippuma viia.

Võtsin seega oma kaks suurt kotti, mis riided täis ja sammusin ühel teisipäeva hommikul Sarapuu Kirbuka uksest sisse. Üsna kiirelt leidsin end oma kahe kotiga taas tänavalt, sest kohapeal selgus, et täika on vägagi populaarne ja boksi saamiseks tuleb see esmalt broneerida. Juba õhtul saabus aga sõnum, et üks boks vabanes ja seega sain järgmisel päeval uuesti oma seitse asja võtta ja kirbukasse minna.

Kuna mul palju asju polnud ning hindade panemisel üsna helde olin olnud, siis otsustasin, et selleks et natukenegi tasa teenida, tuleks võtta boks kaheks nädalaks (28 eurot). Müüja küll hoiatas, et minu valitud aeg jääb täpselt kuu lõppu, mis tähendab, et asjad ei müü nii hästi kui kuu alguses, kuid mõtlesin, et kui ma juba kohale olen tulnud, siis enam tagasi ei hakka ka minema. Kolmeks nädalaks polnud aga mõtet võtta, sest sel juhul oleksin riiete lahtisaamiseks pidanud peale maksma.

Kohapeal anti nii riidepuud, sildid kui ka turvaelemendid, mis vajadusel riietele lisada. Nägin, et minust kolm boksi edasi on Grete Kleini boks, mis äratas mus väikest lootust, et ehk meelitab kuulus nimi ostlejaid ka minu boksi juurde.

Riided üles pandud, otsustasin natukene ringi vaadata, et mis hinnaklassis teised inimesed oma kasutatud hilpe müüvad. Kui nüüd ausalt öelda, siis ei jõudnud ma ära imestada, kui väärtuslikuks inimesed oma vanu riideid peavad. Vana pulstunud hall raseda mantel oli hinnatud 40 euro peale. Mõtlesin oma karusnahast kasukale, millele kümme eurot kõrvale kirjutasin. Lilla siidist maika maksis 15 eurot, minu boksis sarnane musta värvi üks euro.

Mida rohkem ma ringi vaatasin, seda suuremaks mu silmad läksid – kuidas need asjad nii palju väärt saavad olla? Saaksin aru, kui mõni vintage-ese või kuulsa moedisaineri, aga täiesti tavalised H&Mi ja Vero Moda asjad. Tõele au andes tuleb ikkagi mainida, et oli ka bokse, kus asjad maksid vähem, aga enamasti olid neis lasteriided.