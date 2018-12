Facebookis äritsejad ajavad ettevõtja marru

«Jaekaubandus on nagu proovikabiin,» ütles Kajandi, kes on Facebookis toimuvat äritegevust terasemalt jälginud terve novembrikuu. Odava hinna nimel on ostja valmis ostma kaupa, mis saadetakse seejärel pakiautomaatidesse või antakse üle tanklates, kirjeldab ta.

Kui veel mõne aja eest see ettevõtjate äri ei seganud, on asi Kajandi sõnul hakanud ületama kriitilist piiri ning kontrollimatult müüakse igasugust kaupa. Lisaks sellele, et müügilt ei maksta ilmselt makse, kahtlustab Kajandi, et asjad, millega äritsetakse, et pruugi ollaka ausat päritolu. Tema sõnul on hinnavahe väga suur, mistõttu jääb arusaamatuks, kui suur on edasimüüjate kasum ja kas see sisaldab kõiki makse.