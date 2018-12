Suur Soome kasutatud brändirõivaste portaal laienes Eestisse

Emmy Eesti juhi Mari Laja sõnul on tegu uuendusliku teenusega, mis võimaldab inimestel oma brändirõivad suurema vaevata ringlusesse saata. «Soomes on Emmy kolme aastaga kasvanud väga menukaks kasutatud rõivaste ostu- ja müügikeskkonnaks just seetõttu, et müüb ainult kvaliteetseid ja tuntud kaubamärkide riideid,» selgitas Laja.

«Iga hetk on keskkonnas saada üle 80 000 eri toote, mistõttu võib kindel olla, et seal on häid leide igale maitsele,» selgitas Laja, miks on Eestisse laienenud e-keskkonnal kümneid tuhandeid lojaalseid kliente. Rõivad on müüki saadetud inimeste endi poolt, aga kogu tehnilise töö ehk riiete pildistamise, hindamise ja hinnastamise, ladustamise ja müügiprotsessi teeb Emmy tiim.

Emmy e-poodi emmystore.ee saab saata oma kasutuna seisma jäänud riideid, aksessuaare ja jalanõusid müüki kas pakiautomaatide või eri Eesti paigus asuvate kogumiskastide kaudu. Eestisse laienedes sõlmis Emmy strateegilise koostöö Kaubamaja grupiga, tänu millele on võimalik nüüdsest müüki saadetavad asjad tuua ka kogumiskastidesse Tallinna ja Tartu Kaubamajas ning juba lähinädalatel ka mitmetesse Selveritesse üle Eesti.