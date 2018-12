Vales suunas lendu läinud rakett võib tekitada kaose

Iga aasta viimases kvartalis levivad meedias uudised õnnetuste kohta, mille on põhjustanud pürotehnika. Sageli ei valita ohutut asukohta, näiteks lastakse rakette kortermajade vahetus läheduses. See võib aga kaasa tuua purunenud aknaid või hoopis kahjustusi seintel, samuti tuleb ette õnnetusi rõdudel. «Ka eramajade puhul tuleb ette kahjusid, näiteks läheb rakett vales suunas lendu ja rikub maja terrassi või maandub hoopis kõrvalhoones või garaažis,» lisab IIZI kodukindlustuse tootejuht Gertu Karbus.

Kui pürotehnika õnnetus on ettenägematu ning jälgitakse kõiki ohutusnõuded, siis on see hüvitatav kodukindlustuse alusel, kui oli valitud koguriski kindlustuskaitse. «Juhul, kui selgub, et ohutusnõuded ei ole jälgitud, näiteks lastakse raketid õhku kohe maja kõrvalt, võib kindlustus hüvitist vähendada,» paneb Karbus südamele.