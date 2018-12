Kuidas jõulukuul arutust kulutamisest hoiduda

Kas igaühele ongi kingitust vaja? Täiskasvanute ringis arutledes oleme mitme seltskonnaga jõudnud järelduseni, et üks suurem kingitus on etem kui hunnik pisikesi, millest osa on ostetud vaid linnukese kirjasaamise nimel. Kui igaüks saab vaid ühe kingi, on kõigil stressi vähem, ning kasutegur kingitud asjast / elamusest suurem. Kingituse eesmärk võiks olla ikkagi selle saajale rõõmu valmistada – mitte peavalu, kuhu need vidinad kõik küll panna.