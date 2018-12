Jõulukaardi saab nüüd teele panna ka ajutistest jõulukirjakastidest

Omniva postiäri juhi Mari Allese sõnul on just jõulueelne aeg kirjade saatmiseks kogu aasta kõige populaarsem. «Eelmise aasta põhjal oli näha, et käesoleval digiajastul on inimeste huvi füüsiliste jõulukaartide saatmise vastu erakordselt suur. Seetõttu otsustasime kirjakastid tuua neisse asukohtadesse, kus kirja saab teele panna muude toimetuste kõrvalt,» selgitas Allese. «Selleks, et tavapärane kirjakast rahvarohkes kohas silma hakkas võtsime appi kunstihuvilised lapsed.»