Lugeja küsib: kas jõuluajal peavad poemüüjad saama lisapuhkepause?

Seadus ei sätesta, kui pikad peavad puhkepausid olema ja kui tihti tuleb puhkepause pidada, kuid töötajal peab olema võimalus sel ajal nii füüsilisest kui ka vaimsest tööst lühiajaliselt puhata ja taastuda. Hea praktika on, et tööandja võimaldab nii enne kui ka pärast lõunat töötajatele lisapuhkepausid, mille tegemine ei sõltu aastaajast, käimasolevatest kampaaniatest ega klientide hulgast. Klienditeenindajad peavad saama pidada tavapärase kestvusega ja sagedusega puhkepause, et säiliks nende hea tervis ning töövõime.

Klienditeenindajad, kes tööülesandeid enamasti püsti seistes täidavad peaksid tähelepanu pöörama, et kogu puhkepaus ei mööduks ainult toolil istudes. Püstijalu töötajatel võivad tekkida verevarustuse häired. Nii oleks taastumiseks parem hoopis lamav asend, kus saab jalad tõsta südamest kõrgemale, et parandada vereringet. Kassapidajad, kelle tööasend on valdavalt istuv ning töös esineb sundasendeid ja sundliigutusi, mis koormavad lihaseid, liigeseid ja luustikku, peaksid aga jälgima, et kogu puhkepausi ajal ei istuta puhkeruumis. Mõistlik on kasutada puhkeaega võimlemiseks ja võimalusel jalutamiseks, mille käigus paraneb verevarustus ja lõdvestuvad sundasendist pinges lihased. Nõuandeid puhkepauside ajal harjutuste tegemiseks leiab Tööelu portaalist.»