Karl Lembit Laane: kõrgharidus – kas väheste privileeg või üldine hüve?

Miks see nii on? Sest nagu selle sõnastas poliitikafilosoof Hannah Arendt, on ülikoolid «tõe pelgupaigad«, mis suurendavad võimalust, «et tõde jääb avalikkuse ees püsima». Need on poliitikavälised institutsioonid, mis kannavad endas poliitilist tähendust: «Keegi ei saa eitada ülikoolide ühiskondlikku ja tehnilist kasulikkust, kuid see tähtsus ei ole poliitiline. Ajalooteadused ja humanitaaria, millelt oodatakse faktitõe ja inimlike dokumentide avastamist, valvamist ning tõlgendamist, on poliitilises mõttes suurema tähtsusega.»

Viimase kahega seostub (kõrg)hariduse neljas eesmärk, mille sõnastas kunagi saksa valgustusfilosoof Wilhelm von Humbold: selle mõte on võimaldada inimese «võimete ülimat ja harmoonilist arengut täiuslikuks ja kokkukuuluvaks tervikuks», tema kasvamist omanäoliseks isiksuseks. Väljaspool vabaduse ja tõe tingimusi on see kui mitte võimatu, siis ülimalt pärsitud. Alles siis, kui kõrgharidus vastab eelnevale kolmele eesmärgile, on meil võimalik jõuda viienda eesmärgini; ideaalini, mille visandas kunagi Jakob Hurt: et meie rahvas saaks suureks kui mitte arvult, siis vaimult.

Seetõttu näib mulle, et rääkides kõrgharidussüsteemi reformidest, peaksime me pidama silmas vähemalt kolme kriteeriumit:

Kuna kõik viis eesmärki on nii üksikisiku kui ka terve ühiskonna vaatest ülimalt olulised, ei tohi reformide käigus suureneda nende osakaal, kes on kõrgharidussüsteemist välja jäetud. Tasulise õppe laiendamine ja tasuta õppe koomale tõmbamine aga just seda teeb, kuna seab tõkkeid neile, kes pole võimelised maksma, ent on igati võimekad õppima. Kõrgharidusest ei tohi saada taak, mida üliõpilane pärast oma õpingute lõppu peab igavesti kandma – teekond harituse poole ei tohi olla sillutatud võlaorjusega. Laenudel põhinevad rahastusskeemid aga suurendaksid just seda ohtu. Süsteem peab pakkuma tudengile kindlust, et ta saaks õpingutele pühenduda. Praegune olukord seda kriteeriumit ei rahulda, kuna näiteks Eurostudenti uuringu andmetel 39 protsenti üliõpilastest ei saa endale töötamata ülikoolis käimist lubada – formaalselt on kõrgharidus tasuta, aga kui just pole jõukat tausta, on raskused oma elukulude katmisel kerged tulema.

Ehk mida välistavam, koormavam ja ebakindlama alusega kõrgharidussüsteem on, seda suuremaks takistuseks see on nende eesmärkideni pürgimisel. Ka praegune korraldus ei vasta täielikult nendele nõuetele, mistõttu on muutused tõesti vajalikud.

Seni ei ole hariduse ideaali teostumise peamiseks takistuseks olnud aga mitte tasuliste kohtade ja laenuvõimaluste puudus, vaid puudulik sotsiaalsete tagatiste süsteem ja õppekorralduse paindumatus. Praegu näiteks on olemas vaid vajaduspõhine õppetoetus, mille saamisel on suhteliselt ranged nõuded ja mille suurus on enamasti 75 eurot, harvem 135 ja 215 eurot (ehk mis on nii liiga välistav kui ka ebapiisav), ning õpingutega raskustesse sattunud üliõpilastel pole näiteks võimalik akadeemilisel puhkusel olles õppeained läbida, et järele õppida.

Ehk laenukeskse asemel on vaja toetuspõhist ja paindlikku süsteemi. Sellist praktikat ei leia aga enamasti mitte Šabadi viidatud «anglofoonsest» maailmast, vaid meie naabritest Põhjamaadest. Kui juba alustada reformimõtetega, siis pigem ikka sealt. Tõsi, see nõuaks seda, et täiendav rahastus kõrgharidusse ei tuleks mitte niivõrd tudengi ja tema vanemate taskust, kuivõrd seda kannaksime me solidaarselt ühiskonnana. Kallis see võib olla, ent samas ka seda väärt, kui me peame olulisteks majanduslikku kasu, vabadust, tõde, iga isiku täiustumist oma potentsiaalini ning meie rahva vaimusuurust.