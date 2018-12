T1 kaubanduskeskus loodab laupäeval avatavas kinos näha palju lasnamäelasi

Remmelkoor rääkis ERR-ile, et tegemist on kuue saaliga kinoga, kus on kasutusel tipptehnoloogia.

«Me ise oleme väga põnevil selle kvaliteedi ootuses, mis puudutab just pildikvaliteeti. Muus osas võin öelda, et Cinamon on hästi palju orienteeritud heas mõttes kinokunsti näitamisele - võib-olla veidi vähem ameerikalikku popkorni ja muud sellist, aga pakub just kvaliteetset kinoteenust inimesele,» kirjeldas ta.

Remmelkoor lisas, et see on Tallinnas esimene kino Lasnamäe suunal ning seetõttu saab sellest eeldatavasti populaarne paik.