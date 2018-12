Leedo sai Viimsis hankevõidu

«Meie jaoks on oluline taastada võimalikult kiiresti Prangli laevaliiklus, et tagada saare elanikele mugav ja turvaline ühendus. Oleme maikuust laevaliikluse toimimisega tegelenud, eelmine hange vaidlustati, millest tulenevalt leidsime, et otsime vedaja nüüd lühemaks perioodiks, et ette valmistada juba pikemaajalist hanget tulevikuks. Ühtlasi oleme läbirääkimas ka riigiga, et leida võimalused uue ja sobilikuma laeva leidmiseks,» ütles Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi pressiteate vahendusel.