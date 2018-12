Välismaalt tellitud pakid jõuludeks enam saabuda ei pruugi

«Eesti seest erinevatest e-kaubandusettevõtetest on täiesti õige aeg praegu veel pakke tellida,» sõnas Omniva juhatuse liige Andre Veskimägi ERRile ning lisas, et välismaalt pakkide tellimise puhul see võib juba olla natuke riskantne, kuna see sõltub rahvusvahelistest kullerfirmadest ja sellest, kuidas nad selle paki kohale toovad.