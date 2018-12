Petturid taas tänaval: kurtidele annetusi koguv seltskond kimbutab inimesi vanalinnas

Blanketil on kirjas, et allkirju kogutakse kurtide toetuseks, sellele järgneb nimede ja allkirjade rodu. Pärast allkirja andmist nõuab küsija allkirja andjalt raha.

Vanalinnas ja Tammsaare pargis liikunud seltskond eristus ülejäänud massist vaid blankettide poolest. Sinivee sõnul andsid allkirja peamiselt vanemaealised. «Tundus, et peamiselt eesti keelt kõnelevad inimesed, turistid jäid küll vaatama, aga allkirja ei andnud,» sõnas fotograaf. Raha üle andmist ta aga ei näinud. «Olin neist üsna kaugel.»

Eesti Kurtide Liit on varasematel aastatel kinnitanud, et nemad tänavatel raha ei kogu ja tegemist on pettusega.