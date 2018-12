Autoportaal: üha rohkem inimesi on valmis ostma auto internetist

Vastavalt RIA.com Marketplaces OÜ kogutud andmetele külastab keskmine ostja ainult 1–2 autosalongi ja 14 erinevat automüügiportaali. Kui varem nägid autosalongide omanikud vaeva, et tuua klient enda juurde, peab nüüd salong tulema kliendi juurde. Põhiline kanal selle jaoks on müügiportaalid. Siia alla kuuluvad ka kõikvõimalikud rakendused, mida on lihtne nutitelefonis kasutada.

Gearshift 2018 uuringu tulemused näitasid, et 97 protsenti ostjatest otsib teavet autode kohta internetist ning 78 protsenti nendest inimestest on kasutanud auto valikul nutitelefoni. Seni toimub 99 protsenti kõikidest autoostudest veebiväliselt, kuid oluline osa küsitletutest vastas, et ostaksid auto ka internetist, kui oleks selline võimalus.