Populaarne mänguasi hirmutab lapsi ja lapsevanemaid: «mida valjemini sa karjud, seda kiiremini ma jooksen!»

Lastevanemate seas tekitab selline mänguasi aga küsimusi. Anda jõulude ajal lapsele mänguasi, mis vajab karjumist, et liikuda, on justkui sõja kuulutamine jõulurahule.

«Kes oli see inimene, kes mõtles, et selle mänguasja leiutamine on hea mõte?» kirjutas blogija Karen Alpert oma Facebooki lehel. Temaga nõustusid paljud lapsevanemad, kelle meelest sobiks selline jõulukink vaid vaenlasele.

Sama postituse all andis üks naine teada veel ühest probleemist, mis Yellies loonud on. Nimelt on kommenteerija poeg liikuvast ämblikust täiesti ära hirmutatud. «Ma karjusin selle peale ja ämblik hakkas liikuma,» kirjutas Hilary Hard ja lisas, et selle peale kahas aga tema poeg hirmust nutma ja karjuma, mis aga omakorda pani ämbliku veelgi kiiremini tema suunas jooksma. Asi lõppes sellega, et poeg oli hüsteerias ning nurka aetud, samas kui ämblik tea edasi terroriseeris. «Lühidalt – elektrooniline ämblik, mis toitub hüsteerilistest karjetest ei ole võib-olla parim jõulukink väikesele lapsele,» märkis ta ja lisas, et 10 aasta pärast arutavad nad pojaga sellest intsidendist ilmselt teraapiasessioonil.