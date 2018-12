Suurepärane: Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 ja MyHits tagasi STVs

Eesti Meedia telekanalite juhi Rait Killandi sõnul oli senine leping STV-ga kehtinud muutmata kujul juba üle viie aasta ning oli ilmselge, et see vajas kaasajastamist, muuhulgas ka hindade osas. «Lisaks on meil heameel, et hiljuti Eesti Meedia poolt osaliselt omandatud kanalid Eesti Kanal ja Eesti Kanal Pluss laiendasid selle kokkuleppega oluliselt oma leviala,» märkis Killandi.