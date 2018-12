Jõulukaardi saatmiseks on viimane aeg käes

Omniva postiäri juhi Mari Allese sõnul on just jõulueelne nädal kirjade saatmise osas aasta populaarseim. «Kogu aasta jooksul saadetakse Eestis ligikaudu kaks miljonit margiga kirja ja postkaarti. Koguni miljoni, ehk pooled neist, moodustavad jõulukirjad ja kaardid,» selgitas Allese. «Kuna tänavu eelneb jõuludele ka nädalavahetus, siis on kaardi teele panemiseks juba viimane aeg käes.»

Allese sõnul tasub kirja või kaarti teele pannes kindlasti silmas pidada, et lisaks headele soovidele saaks kindlasti märgitud ka saaja täpne ning täielik aadress ja sihtnumber. Samuti tasuks enne kirja postitamist jälgida ka kirjakastile märgitud tühjendamise aega. Postiasutuses võib aga korrektselt margistatud ning adresseeritud kirja üle anda järjekorravabalt.

Kui jõulukaart ning postmark on veel soetamata, siis seda on võimalik teha nii veebipoest kui ka ligi 300 edasimüüja juurest ning postkontoritest ja postipunktidest üle Eesti. Lisaks on Omniva jõulukuuks paigaldanud populaarsetesse kaubanduskeskustesse ning Tallinna Jõuluturule ajutised jõulukirjakastid, et jõulusoovide teele panemine inimestele võimalikult lihtsaks teha.

«Paigaldasime ajutised jõulukirjakastid just külastavamatesse kohtadesse, et inimesed saaksid lõhnavad jõulupostmargid, postkaardid ning ümbrikud soetada muude toimetuste kõrvalt ning jõulukaardid ka kohe samas kohast teele panna,» selgitas Allese. Jõulukirjakasti leiab, Tallinna Jõuluturult, Viru Keskuse aatriumist, Tartu ning Tallinna Kaubamajast, Stockmannist ning T1 kaubanduskeskusest. Viimase puhul on tegemist lausa unikaalse kirjakastiga, mis hakkab kirja või kaarti postitamise peale laulma.

Spetsiaalselt jõulukirjade tarbeks andis Omniva novembrikuus välja ka lõhnavad jõulumargid. Samuti on tänavu võimalik oma jõulukaart kujundada ja teele panna internetist ning kodust väljumata. Postkaardi saatmise lahendus võimaldab kaardile valida oma pildi, millele on võimalik lisada oma personaalne tekst ning kujundus. Nii ei pea klient vaeva nägema kaardi ja postmargi leidmisega ja kirjakasti otsimisega.