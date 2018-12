Lugeja küsib: kuidas peab uuest aastast olema korraldatud esmaabi ettevõttes?

Tööandjal on nüüd rohkem nii otsustusvabadust kui ka vastutust. Enam ei kirjutata nii täpselt ette, kus ja mitu esmaabiandjat peab olema. Kuid tööandjal on kohustus tagada töötajale esmaabi ja esmaabivahendite kättesaadavuse töökohal. Mil moel seda korraldada, sõltub konkreetsest ettevõttest - selle töötajate arvust, tervisekahjustuste esinemise sagedusest, ettevõtte piirkondlikkust jagunemisest ja tegevuse iseloomust. Oluline on, et töötajale on vajadusel tagatud esmaabi.