Toidupangale on nüüdsest toitu võimalik annetada ka veebipoes

Toidupanga juhi Piet Boerefijni sõnul on taoline e-poest toidu annetamine Eestis esmakordne: «Läbi eCoopi on toidu annetamine inimestele väga lihtne ja mugav ja Coop hoolitseb selle eest, et toit jõuab meieni kiiresti ja värskena. Soovituslik ostukorv näitab ära milliseid toiduaineid me igapäevaselt kõige enam vajame, et puudust kannatavaid inimesi aidata - see on annetajale teejuhiks. Samas on inimestel ka võimalus just endale meelepärastest toodetest annetuskorv kokku panna. Idee on inimeste poolt hästi vastu võetud ja esimesed toiduannetused on juba jõudnud meieni.»