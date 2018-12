5 nippi, kuidas hoolitseda puidust lõikelaua eest

Kodukootud puhastuspasta

Sidruni ja soola meetod

Sidruni ja soola lahendus on imelihtne ja lõhnab hästi. Nagu nimigi ütleb on sul selleks vaja vaid soola ja sidrunit. Puista soola lõikelauale, lõika sidrun pooleks ja hõõru pooliku sidruniga soola lõikelaua pinnale. Hiljem loputa veega.

Paberrätiku trikk

Kiireks puhastuseks on sul vaja kahte paberrätikut, veidi äädikat ja natukene vesinikperoksiidi. Niisuta üks paberrätik äädikaga ja puhasta lõikelauda. Seejärel niisuta teine paberrätik kolmeprotsendilise vesinikperoksiidiga ja puhasta uuesti. Täpselt nii kiirelt ja lihtsalt see käibki.

Raske töö meetod

Kiireim viis

See meetod on hea ka lihtsalt plekkide eemaldamiseks. Kui lõikelaud on kuivaks saanud, siis puista soola tervele pinnale. Hõõru puhta kuumas vees ligunenud käsnaga lõikelauda. Nii kiiresti see käibki.