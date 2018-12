Valio hoiatab riknenud piimasegu eest

Soome piimagigant Valio palub klientidel, kes on ostnud 500 ml Tuuti 1 imiku piimasegu, mille säilivuskuupäev on 24. märts 2019, jooki mitte tarbida ning see poodi tagasi tuua, vahendab yle.fi.

Ettevõte teatas esmaspäeval, et kõik antud partiist võetud proovid on näidanud piimasegu ei kõlba joomiseks. Tarbijaid on hoiatatud, et kõlbmatu piimasegu võib lõhnata ja maitsta kehvalt ning on tõenäoliselt hapuks läinud. Valio soovitab jooki mitte tarbida ja see poodi tagasi tuua.