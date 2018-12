Pühadeaegne kaos tänavatel: millega juhid peaksid arvestama

Kindlasti on liiklejad pannud tähele, et rasketes olukordades teise sõiduki liiklusvoolu vahele lubanud sõidukijuhti tänatakse ohutulede vilgutamisega. Seda võiks teha ka edaspidi, kui soovid tänada näiteks ümberreastumise võimaldamise eest. Niisama ohutulede vilgutamine ei ole aga mõistlik!

«Liiklusseaduse ükski punkt ei käsi seda teha, kuid ohutulede vilgutamisest on saanud meie tänavatel üks tavapärasemaid viise oma tänu väljendamiseks. Pühade perioodil avaneb sul võimalus seda kasutada kindlasti mitu korda,» ütles Privoi.

Esitulede olukord

Eestimaa pikad ja pimedad sügisõhtud ning üldine pime aeg toob eredalt välja sõidukite esitulede murekoha. Tihtilugu näitab üks või teine tuli nii, et isegi lähituledega sõites pimestab juht vastu sõitvat juhti. Mõnikord aga ei ole lähituled üldse sisse lülitatud, mida juhtub rohkem linnaoludes, kus välisvalgustuse rohkuse tõttu ei pane juht seda tähele. Nii üks kui teine mure tuleks lahendada ja seda on väga lihtne teha. Auto peaks lihtsalt käivitama ja vaatama, kas tuled põlevad või mitte. Et aru saada, kas tuled võivad pimestada, tuleks astuda autost ca 5-10m eemale ja vaadata tulede poole. Pimestamist on üldjuhul kohe näha ja kes soovib kaasliikleja vastu eriti hoolas olla, võiks käia sügisel läbi hooldusest ning lasta tuled ära reguleerida. Keegi meist ei soovi, et vastusõitja tuled meid pimestaks. Seega igaühe enda väike heategu on heategu teisele ja kaudselt ka iseendale.

Kaugtulede kasutamine liikluses

Sõiduki kaugtulede kasutamine on mõeldud pimedas liiklemiseks, et paremini teed ja sellega piirnevat ala valgustada. Need aitavad näiteks paremini tuvastada teisi liiklejaid ja loomi, kes võivad teed ületada. Kaugtuled ei ole mõeldud teise juhi tähelepanu köitmiseks, kuigi teinekord on ohtlike olukordade puhul mõistlik vastutulijat vilgutamisega hoiatada. Samas mõned juhid arvavad, et kui nad sõidavad lubatust kiiremini, on neil kaugtulede vilgutamisega õigus nõuda teises reas liikuvalt juhilt ümberreastumist või ühes reas liikudes tema möödalaskmist.

«Vilgutamine võib kaasliiklejat ehmatada ja põhjustada äkilise reastumise teisest reast esimesse. Kus juures seda tehes ei pruugita tähele panna seal juba liikuvat autot ning tagajärjeks võib olla tõsine õnnetus,» märkis Privoi.

Kindlustuseksperdi sõnul on ta liikluses ise kogenud, kuidas tulede vilgutamine kiirustaja poolt põhjustab kaasliiklejas ilmselt trotsi ning tagajärjeks on kas tahtlik aeglustamine, märguande eiramine või hoopis äkiline kiirendamine. Igal juhul põhjustab see ebavajalikku meelehärmi.

Teisalt ei õigusta Privoi ka neid juhte, kes kasutavad teist rida siis, kui esimene on vaba. Seega tuleks meeles pidada, et maanteel võib teises reas liigelda, kuid üldiselt on see rida mõeldud ainult eessõitjast möödumiseks ning pärast manöövrit peaks esimesel võimalusel esimesse ritta tagasi pöörduma.

«Liikluses on oluline terve mõistus ja viisakus. Käituma peaks nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutaks. Tavaliselt tekitab kaasliiklejates suurt stressi olukord, kui tagumine sõiduk ei hoia normaalset pikivahet või sõidab sinu taga ja vilgutab kaugtulesid, et sa talle teed annaksid. Samas peab juht meeles pidama, et kui tema liiklemine takistab üldist liiklusvoogu, peab ta teeservas turvaliselt peatuma ja teised sõidukid endast mööda laskma. Ka liiga aeglane liikumine tekitab teistes liiklejates stressi,» rääkis Privoi.