Jõulutaadi väljakutse: milline telefon mudilasele, milline memmele

Müügistatistika kohaselt on laste viimase aja lemmiktelefonideks paljude funktsioonidega Samsungi J-seeria, iPhone 6S, Sony Xperia M5, aga ka Nokia on teinud tagasituleku.

Vanemaealisele sõrmejälje lugeja

Erinevalt lastest on 60+ sihtgrupi ootused oluliselt kitsamad ja tihtilugu eelistaksid nad nutitelefonile hoopis nuputelefoni, millel pole esmapilgul harjumatuid tulesid-vilesid. Hirm on tavaliselt põhjendamatu, sest nutitelefon teeb igas eas inimese elu lihtsamaks. Kui veel juurde selgitada, et telefon asendab paberil bussigraafikut, raadiot ja sammulugejat, hakkab umbusk enamasti taanduma. Ka telefoni lisafunktsioone pole põhjust peljata, näiteks sõrmejäljelugeja võib tunduda ebavajalik, aga kui turvakood ei püsi meeles või on selle sisestamine tüütult aeganõudev, on see asendamatu lisa. Samuti peaks olema vanemas eas inimese telefoni ekraan võimalikult suur ja hea kvaliteediga, et vajalik info oleks selgelt loetav. Ka head fotokvaliteeti ei osata enamasti telefonilt tahta, aga kui fotoaparaat on aktiivses kasutuses, võib eeldada, et hea telefon selle peatselt asendab.

Küll võib tõdeda, et eakale inimesele pole enamasti tähtis asjaolu, et tegu oleks viimase mudeliga, seega tasuks kiigata just nende mudelite sooduspakkumisi, millele on tulnud hiljuti välja uus versioon. Näiteks Samsungi A-seeria telefonid ja Apple iPhone 6S peaksid hästi sobima, sest neil on nii sõrmejäljelugeja kui ka hea kaamera.

Telefoni kaitsmine

Nutitelefoni peamine miinus on haavatavus. Enamik telefonidest pole põrutuskindlad ja vaid üksikud mudelid on veekindlad. Kõige õrnem on telefoni ekraan, mis täiendava lisakaitseta puruneb kukkudes kergesti ja selle asendamine on reeglina kulukas. Seega tuleks turvalisadele mõelda juba kinkides, sest laps ja vanainimene ei pruugi ise selle peale tulla.

Koos telefoniga on soovitatav kohe soetada nii turvaklaas kui turvaümbris. Esimese roll on kaitsta telefoni ekraani. See kleebitakse originaalklaasi peale ja sisuliselt jääb see silmale märkamatuks. Kui telefon peaks kukkuma, tekib tõenäoliselt «ämblikuvõrk» vaid turvaklaasile, mille saab välja vahetada. Päris sajaprotsendilist kaitset lisaklaas siiski ei anna, mistõttu võiks lisaks sellele võtta kasutusele ka kaitsva ümbrise. Kui lapsed valivad turvaümbrist enamasti vaid välimuse järgi, siis lapsevanema roll võiks olla kontrollida kvaliteeti, sest kaugeltki kõik ümbrised ei kaitse telefoni ühtviisi. Ümbris ja klaas pole olulised vaid kukkumise seisukohast – telefoni võivad triibuliseks kraapida ka näiteks samas kotis olevad koduvõtmed või mündid.