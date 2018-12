Ekspert annab nõu: tee nii ja sinu jõulupildid tulevad poole paremad

Kadreering

«Kedagi ei huvita viiekümnekaheksas pilt jõulukuusest, mis näeb täpselt samasugune välja. Ürita traditsioonilisel jõuluajal jäädvustada midagi ebatavalist või tee seda ebatavalisel moel,» soovitab Tilk, sest alati ei pea Raekoja platsi kuuske pildistama jalast tipuni. Huvitava kaadri saab ka siis, kui minna väga lähedale ja pildistada okste vahelt alt üles.

Hea kompositsiooniga pilt on tihti juba pool võitu ning jätab pildist professionaalse mulje. Samuti aitavad heale pildile kaasa nutitelefonides peituvad funktsioonid. «Näiteks uuematel telefonidel on valikus lainurk foto tegemise võimalus – nii saab ühele pildile jäädvustada oluliselt rohkem,» sõnas Tilk. Portree funktsioonid, erinevad filtrid, kalasilm, aegluup, jne – kõiki neid tasub katsetada.

Fookus

«Kõige lihtsam on fookusesse saada vaikelu. Samas teame kõik, et tegelikult on meile armsad hoopis need pildid, kus on peal inimesed ja emotsioonid. Sestap katseta julgelt nutitelefonis peituvaid erinevaid lahendusi, mis abistavad fookust sättida just tegevusele,» soovitas Tilk.

Tilk õpetas, et fookust on iseenesest nutitelefoni ekraanil ühe puudutusega hästi lihtne muuta ning see annab pildile selge ja sügavama tulemuse. Samuti soovitab ta proovi fookus sättida inimeste nägudele või päris foto keskele. Katsetada tasub ka seda, mis saab, kui liigutada fookus ühte või teise nurka.

Valgus

«Valguse olemasolu on väga oluline ning pimedas säravate tuledega kuuse taustal juhtub tihti, et tulemuseks on must pilt, millel midagi särab, kuid täpselt aru ei saa, kus need inimesed on,» rääkis Tilk, miks on valguse jälgimine väga oluline.

Talvel on hämaras toas või õues pildistamine väljakutse omaette, sest valgust napib igal juhul. Jäta aga meelde, et selja taga säravad jõulukaunistused tekitavad sama efekti, kui pildistada vastu päikest – inimestest jäävad fotole vaid tumedad siluetid. Sestap vali just taoline nurk, kus saad fookusega mängides muuta ka foto valgustundlikkust. Kaval nipp on veel see, kui näidata teise telefoni taskulambiga eestpoolt valgust lisaks.