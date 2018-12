Lihatööstuse juht: eestlased nõuavad rohkem kodumaist sealiha, kui seda võimalik pakkuda on

Statistikaameti andmetel on Eestis enim tarbitav lihaliik sealiha, ulatudes 40,7 kg inimese kohta aastas. Eestlaste kodumaise liha eelistus on aga tervelt 90 protsenti, mis on üks Euroopa kõrgemaid. «Kuigi Eesti lihaturgu iseloomustab kodumaise toodangu eelistamine ja lihatarbimise pidev kasv, ei suuda Eesti lihatootjad paraku hetkel katta nõudlust ühegi lihaliigi osas, ekspordist rääkimata. See omakorda soodustab importsealiha mahtude kasvamist,» sõnas Horm.

Eesti suuruselt teise seakasvataja ja lihatööstuse juhi sõnul on kodumaise sealiha vähese kogutoodangu põhjuseks mõne aasta tagusest seakatkupuhangust ja Venemaa impordikeelust toibumine.

«Vastupidiselt Eestile toimub mujal Euroopa Liidus aga märkimisväärne sealiha ületootmine ning see väljendub imporditud sealiha omahinna languses. Lisaks moodustab sealiha omahinnast kuni 60 protsenti sööda hind, milleks on peamiselt vili. Kuna teravili ja muud tootmissisendid on läbi teinud hinnatõusu, siis on kulutasemed meil võrreldes naabritega kohati isegi kõrgemaks kerkinud. See muudab Eestis toodetud liha omahinna võrreldes Euroopast tulnud lihaga hulga kallimaks,» selgitas Atria Eesti juht.

Horm toob positiivsena välja, et 2015. aastast seakatku ja Venemaa impordikeelu tõttu languses olnud sigade arv on nüüd tõusule pööranud, mis võib aidata kodumaise sealiha osakaalu tõsta. Lisaks toetab kohalikku sealihasektorit kodumaist ja kvaliteetset liha esmatähtsaks pidav eestlane, kes on nõus selle eest ka rohkem maksma.

Lihatootja sõnul on eestlased muutunud ajas üha teadlikumaks sellest, mida nende menüüsse jõudvad tooted sisaldavad ja kust need pärit on.

«Inimeste jaoks on oluline tervislik ja mitmekülgne toidulaud, kuhu kuulub ka kodumaine kvaliteetne sealiha, mis on täis organismile kasulikke toitaineid. Samuti on see oma hinna ja kvaliteedi poolest väärtuslik liha ning kättesaadav kõigile,» loetles Horm põhjuseid, miks eestlased endiselt just sealiha teistele lihadele eelistavad.