Kummaline olukord: veebipoes maksab kaubale ise järele minemine rohkem kui kulleriga saatmine

Vähe on neid, kes pole mõnest veebipoesti midagi ostnud. Eesti veebipoodidest ostes pakutakse kliendile pea alati erinevaid transpordivahendeid, kuidas kaup temani jõuaks. Tavapäraselt on valikus tasulised transpordiviisid - kuller, pakiautomaat või postkontor - ning tasuta on märgitud ise kaubale järele tulemine.