Huntide söödud koer ja olematute poekottide vargus ehk kindlustuspetturite humoorikaimad seigad

Valel on lühikesed jalad, mistõttu lõppevad need katsed ratsa rikkaks saada tavaliselt fiaskoga. Järgnevalt toome välja mõned jaburad Eesti inimeste poolt tehtud kindlustuskelmuste katsed, millega on If Kindlustuselt proovitud kindlustushüvitist välja petta.