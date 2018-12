Tarbija 2018 loetuimad: Ossinovski katkine auto pulmareisil ja munatootja põrgulik elu

Oktoobri alguses teatas veterinaar- ja toiduamet (VTA) on nad Eesti kauplustest eemaldanud ligikaudu 1,3 miljonit salmonellakahtlusega muna, mis pärinesid ühest Valgamaa farmist. Munatootja sõnul tähendas see sisuliselt ettevõtte lõppu.

Veebruaris hoiatas veebikonstaabel Maarja Punaks rakenduse eest, millel on ligipääs kasutaja infole. «Kas oled näinud Facebookis mõnda sõpra jagamas endast ilusat glamuurihõngulist pilti, mida saab teha nametests.com kaudu ja FaceAppi kasutades? Tegemist on uue salakavala moodusega sinu infole ligi pääseda,» hoiatab veebikonstaabel.

Veebruari lõpp oli väga külm, mistap avaldasime nõuandva loo auto soojendamisest enne sõitu. Tavaliselt hakatakse auto peale rohkem mõtlema just külmade saabudes, see on ka loogiline, sest siis on auto sõiduks ettevalmistamisele kuluv aeg niikuinii suurem - tuleb puhastada lumest ning kraapida aknad jääst. Kas aga peaks enne sõitu laskma soojeneda ka automootoril?