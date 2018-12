Laste suurimad kingisoovid: eesti keeles rääkiv nukk ja laes roniv ämblik

Karupoeg Puhh OÜ juht Allar Peetmaa selgitas, et väga raske on pikalt ette ennustada, millised mänguasjad just kõige populaarsemaks osutuvad, sest huvi konkreetsete mänguasjade vastu tekib periooditi, kuigi mõningad tooted püsivad edetabeli tipus pikemalt. «Reeglina osutuvad populaarseimaks tooted, mis on seotud filmide või suuremate tele- ja reklaamikampaaniatega. Täiesti ootamatult kujunesid aga hitiks näiteks spinnerid möödunud aasta kevadel. Karupoeg Puhh oli esimene, kes need Eestis turule tõi ning nende läbimüük oli meeletu,» märkis Peetmaa.

Hetkel tellitakse e-poest kõige rohkem just Anna-Liisa eesti keeles rääkivat nukku ning seintel ja lagedel ronivat ämblikku, mis olid populaarsed ka eelmistel pühadel. Endiselt on nii poiste kui tüdrukute soovinimekirjades erinevad legod ja robotid. Lisaks on nõutumate toodete seas Wroow ralliauto, Jumpy hüppeloom ning Aero Soccer valgusega õhujalgpall. «Toodete populaarsust hindame ka oma e-poe statistika järgi, sest meie kodulehele tullakse just konkreetselt neid asju otsima või siis jõutakse kodulehele vastavaid otsingusõnu kasutades,» lisas Peetmaa.

DPD E-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti lisas, et Eesti E-kaubanduse Liidu tellitud uuringu järgi ostis eelmisel aastal vähemalt osa jõulukinkidest e-poodide vahendusel 41 protsenti e-ostlejatest ehk kuni ligikaudu 400 000 üle 15-aastast Eesti elanikku. „Kusjuures neist lausa kümme protsenti märkisid, et nad tegi suurema osa oma jõuluostudest just e-poodide kaudu,» selgitas Posti.

Sagedamini ostsid jõulukinke e-poodidest eelkõige naised ning 25-44-aastased e-ostlejad.

Peetmaa sõnul tehakse internetis kõige rohkem oste just pühapäeva õhtuti, kui inimestel on rohkem aega rahulikult tooteid valida ja tellimusi esitada. Aktiivsem aeg on ka tööpäevade esimeses pooles ning siis taas hilja õhtul. Pakiautomaatide üle Eesti juurde lisamine toob e-poele kliente üha juurde, sest Peetmaa sõnul on näha, et kliendid leiavad alati väga kiirelt üles oma lähimad uued pakiautomaadid.

«Samuti on inimestele väga oluline tarne hind. Pakkusime DPD-ga pühade eel tasuta tarnet pakiautomaatidesse ja pakipoodidesse ning see tõstis tuntavalt tellimuste arvu,» märkis Peetmaa. «Kliendid hindavad üha enam oma aega ja mugavust ning e-pood muutub üha populaarsemaks ostukeskkonnaks. Mis seal salata, lapsega koos mänguasjade poes lettide vahel ringirändamine võib vahel päris raskeks katsumuseks osutuda.»